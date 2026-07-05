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    عربي وإقليمي

    قاليباف استقبل رئيس مجلس قيادة حماس: ايران تواصل دعم المسلمين وجبهة المقاومة

      استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الاحد رئيس مجلس قيادة حركة حماس محمد درويش.

      واكد قاليباف أن “الدبلوماسية تهدف إلى تثبيت إنجازات الميدان، وأن نجاحها يتطلب استعداد البلاد للدفاع بالتوازي مع المسار الدبلوماسي”.

      وقال قاليباف إن “الثأر لدماء الإمام الشهيد هو تحرير القدس”، وشدد على أن إيران “لا سلام لها مع الولايات المتحدة ولن تعترف بإسرائيل”، وأضاف أن “ايران ووفقاً لتوجيهات قائد الثورة، تواصل دعم المسلمين وجبهة المقاومة، سواء عبر القدرات الصاروخية إذا دعت الحاجة أو من خلال ممارسة الضغوط السياسية عبر المفاوضات”، معتبراً أن “الحكومات المسلمة أدركت أن التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يحقق الأمن”.

      وأشار قاليباف إلى أن “طهران أبلغت الجانب الأميركي بأن الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفاء إيران يجب أن يكونا جزءاً من أي تفاهم”، مؤكداً أن “مذكرة التفاهم دخلت مرحلة التنفيذ، وأن تطبيقها صعب لكنه ممكن”.

      المصدر: موقع المنار

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