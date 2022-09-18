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September 18 2022 - 10:10

قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 18 September، 2022
حملة اعتقالات بمدن الضفة المحتلة
عربي وإقليمي - فلسطين

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد 18/9/2022 حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية “إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جمعة التايه من مدينة رام الله، والأسير المحرر عبد الرحمن الجليس من مخيم الجلزون”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السيلة الحارية شمال جنين الشاب محمد صايل السعدي، ووسيم سعد السعدي.

وفي محافظة بيت لحم قالت مصادر محلية “إن قوات الاحتلال سلمت عددا من الشبان بلاغات لمراجعة المخابرات أثناء اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق المدينة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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