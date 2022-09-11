استشهاد الشاب الفلسطيني حمد أبو جلدة من جنين متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 08:42

استشهاد الشاب الفلسطيني حمد أبو جلدة من جنين متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال الصهيوني

منذ 42 mins 11 September، 2022
حمد أبو جلدة
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت مصادر طبية بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، استشهاد الشاب حمد أبو جلدة من مخيم جنين، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة قبل أيام عدة.

وذكرت أن المصادر ذاتها، أن”الشاب حمد أبو جلدة (٢٤ عاماً) استشهد داخل مستشفى جنين الحكومي، متأثرا بجراحه التي أصيب بها  خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، حيث وصفت جراحه حينها بالحرجة”.

وكانت قوة كبير من جيش الاحتلال أقتحم المدينة عند حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، وحاصرت الحي الشرقي منها وأغلقت مداخله بالكامل وفجرت شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية “ديزغوف” من الحي الشرقي في المدينة، وسط انتشار كبير للقناصة وجنود الاحتلال على أسطح البنايات القريبة.

وفي ذات السياق، أطلق مسلحون فلسطينيين النار على قوات الاحتلال خلال عملية الهدم.

المصدر: فلسطين اليوم

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