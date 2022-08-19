بوتين يعرض مكافأة قدرها مليون روبل لأي روسية تلد عشرة أطفال

أحيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقليداً روسياً يعود لحقبة جوزيف ستالين ويعرف باسم “الأم البطلة” لمكافأة أي روسية تلد عشرة أطفال أو أكثر بمبلغ مليون روبل وهو ما يعادل 16,500 ألف دولار أمريكي.

ووقع بوتين مرسوم “الام البطلة” في إطار سعيه إلى التغلب على الأزمة الديموغرافية التي تواجهها روسيا بسبب انخفاض أعداد المواليد.

وطبقاً للمرسوم، يتم منح الأم الجائزة المالية بعد إتمام عاشر مواليدها عامه الأول بشرط ألا يتوفى أي من بقية أبنائها.

ويُستثنى من هذا الشرط الأمهات اللائي فقدن أحد المواليد في الحرب أو خلال عمليات توصف بالإرهابية.

وطبقاً لآخر إحصاءات الرسمية الروسية، انخفض معدل المواليد في البلاد بمتوسط قدره 86 ألف شخص شهرياً خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار الماضيين.

وكان ستالين قد ابتدع التقليد عام 1994 حين عانى الاتحاد السوفييتي من انخفاض في تعداد السكان بسبب مقتل الملايين خلال الحرب العالمية الثانية. وظل عرض الجائزة قائما حتى تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وروسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة ويبلغ تعداد سكان روسيا حالياً 145,8 مليون نسمة يعيشون في أجزاء واسعة من مساحة 17 مليون كيلومتر مربع.

المصدر: يورو نيوز