وزير الخارجية اليمنية هشام شرف عبدالله يدين الغارات الصهيونية على ريف دمشق وطرطوس في سوريا وانتهاكه للأجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 01:16

وزير الخارجية اليمنية هشام شرف عبدالله يدين الغارات الصهيونية على ريف دمشق وطرطوس في سوريا وانتهاكه للأجواء اللبنانية

منذ 3 ساعة 15 August، 2022
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