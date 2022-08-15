المرتضى: لولا آيات الله وجهاد أبنائهم لما بقي لنا مكان

أكّد وزيرُ الثقافةِ في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى أن كلَّ أحدٍ وما اعتقَد، لكنَ القدحَ والذمَّ آيةٌ شيطانيةٌ يقومُ بها إبليسُ باستعمالِ من هو دونَ وسيلةٍ ليتعرضَ بها لمن هو فوق، وشدّد الوزيرُ المرتضى على أنَ حريةَ القولِ ينبغي أن تكونَ مهذبة، وأنَ التطاولَ على الكبارِ بالشتيمةِ والضغينةِ السوداءِ لا يمتُ إلى الأخلاقِ بصلةٍ ولا إلى الصدقِ بنسَبٍ أو شُهرة. وأضافَ وزيرُ الثقافة: لِيَعرِفْ من يجبُ أن يعرفَ أنه لولا آياتُ الله وجهادُ أبنائِهم وحلفائهم ضدَّ الظلاميةِ والظلمِ والطغيانِ على جبهاتِ الدمِ الممتدةِ وُسعَ هذا الشرقِ لما بقيَ لنا مكانٌ على هذه الأرض، ولكانَ جُلُّ الرجالِ شهداءَ وكثيرٌ من النساءِ سبايا لدى أعوانِ الشيطان.