أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 08-08-2022
الأخبار
ـ فلسطين: تتكلّم عرقاً ودماً
ـ إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست… وقلق في اليونان | المقاومة: إقرار كامل بالحقوق… وسريعاً
ـ ضغط روسي لإبقاء «الستاتيكو»: الحرب لم تَعُد خياراً
النهار
ـ هدنة غزة لجمت الإنزلاق إلى حرب أوسع
ـ تداعيات غزة: “حزب الله” يهوّل داخلياً!
ـ الصين أنهت أوسع مناورات حول تايوان وواشنطن عازمة على “التصرف بمسؤولية”
اللواء
ـ المصارف تتراجع .. وبعبدا تستعد للتدخل في الاستحقاق بعد الترسيم!
ـ جعجع يستهل المواجهة الرئاسية من الديمان.. وطهران تُراجع بوحبيب بموضوع الفيول
ـ وقف النار بين الجهاد والاحتلال يدخل حيِّز التنفيذ فجرا
الديار
ـ هذا ما ينتظر لبنان حتى موعد انتخاب الرئيس الجديد
ـ لبنان تحوّل إلى دولة فاشلة والمفاجأة بعد انتهاء الموسم السياحي
ـ الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مستمرّ والعالم شاهد زور
الجمهورية
ـ المصارف تتراجع .. والإضراب اليوم فقط
ـ العملية العسكرية الاسرائيلية متهورة… ولكن
ـ توحيد سعر الدولار على 50 ألف ليرة؟
البناء
ـ انتصار تاريخيّ لـ «الجهاد» والمقاومة وفلسطين… وفشل كامل لخطة الحرب «الإسرائيليّة»
ـ نخالة: اليوم يخرج الأسير عواودة وخلال أيام الشيخ السعدي… والميدان جاهز للعودة
ـ تل أبيب ومطار بن غوريون تحت وابل الصواريخ… وإخلاء مستوطنات الغلاف
المصدر: صحف