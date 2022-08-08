أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 08-08-2022

الأخبار

ـ فلسطين: تتكلّم عرقاً ودماً

ـ إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست… وقلق في اليونان | المقاومة: إقرار كامل بالحقوق… وسريعاً

ـ ضغط روسي لإبقاء «الستاتيكو»: الحرب لم تَعُد خياراً

النهار

ـ هدنة غزة لجمت الإنزلاق إلى حرب أوسع

ـ تداعيات غزة: “حزب الله” يهوّل داخلياً!

ـ الصين أنهت أوسع مناورات حول تايوان وواشنطن عازمة على “التصرف بمسؤولية”

اللواء

ـ المصارف تتراجع .. وبعبدا تستعد للتدخل في الاستحقاق بعد الترسيم!

ـ جعجع يستهل المواجهة الرئاسية من الديمان.. وطهران تُراجع بوحبيب بموضوع الفيول

ـ وقف النار بين الجهاد والاحتلال يدخل حيِّز التنفيذ فجرا

الديار

ـ هذا ما ينتظر لبنان حتى موعد انتخاب الرئيس الجديد

ـ لبنان تحوّل إلى دولة فاشلة والمفاجأة بعد انتهاء الموسم السياحي

ـ الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مستمرّ والعالم شاهد زور

الجمهورية

ـ المصارف تتراجع .. والإضراب اليوم فقط

ـ العملية العسكرية الاسرائيلية متهورة… ولكن

ـ توحيد سعر الدولار على 50 ألف ليرة؟

البناء

ـ انتصار تاريخيّ لـ «الجهاد» والمقاومة وفلسطين… وفشل كامل لخطة الحرب «الإسرائيليّة»

ـ نخالة: اليوم يخرج الأسير عواودة وخلال أيام الشيخ السعدي… والميدان جاهز للعودة

ـ تل أبيب ومطار بن غوريون تحت وابل الصواريخ… وإخلاء مستوطنات الغلاف

المصدر: صحف