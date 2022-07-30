حزب الله بقاعا كرم الزميل أبو إسبر

كرم قسم المؤسسات الرسمية في قيادة حزب الله في منطقة البقاع، رئيس مكتب “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك الزميل محمد أبو إسبر.

فخر الدين

ونوه مسؤول القسم هاني فخر الدين بدور “الوكالة الوطنية للإعلام” التي “تمتاز بصدقية الخبر وبمهنية عالية، والتي تتوخى الحقيقة وتهتم بقضايا الناس والمجتمع”.

وأضاف: “متابعة رئيس مكتب الوكالة في بعلبك والمندوبين لكل حدث وقضية وخبر، ومناقبيتهم في التغطية الإعلامية ومواظبتهم على العمل على امتداد منطقة جغرافية شاسعة، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان، تستحق منا كل الشكر والثناء والتقدير”.

وقدم فخر الدين درعا للزميل أبو إسبر تقديرا لعطاءاته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام