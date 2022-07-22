السيد رئيسي يزور شركتي “آذرآب” و”هيبكو” الصناعيتين بمدينة أراك

وكانت شركة “آذرآب” الصناعية ومنذ تأسيسها عام 1984 واحدة من الشركات الرائدة في بناء محطات توليد الطاقة ومعدات المصافي في الشرق الأوسط وهي من الموردين للمعدات الخاصة بانجاز مشاريع البتروكيماويات ومصافي النفط والغاز، ومصنعا لأجزاء مختلفة من مصانع الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء للقطاعين العام والخاص.

الى ذلك، تأسست شركة هيبكو عام 1972 لتكون واحدة من العلامات التجارية البارزة لآلات إنشاء وتعبيد الطرق على صعيد العالم وإيران، باستثمار القطاع الخاص في مدينة أراك الصناعية.

وباتت الشرکتان الصناعيتان تواجهان تحديات صناعية منذ فترة، حيث اطلع رئيس الجمهورية عن كثب على هذه العقبات لتوجيه الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مؤكداً أن “شركتي هيبكو وآذرآب تعدان من رموز الفخر الوطني والإعتماد على الذات” في البلاد، مصرّحاً “سنقوم بانعاش هاتين الوحدتين الصناعيتين ولن نسمح بتعرضهما لمزيد من الأضرار”.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، صباح الجمعة إلى مدينة أراك (مركز محافظة مركزي) في الزيارة الـ29 له ضمن برنامج زياراته التفقدية للمحافظات منذ توليه الرئاسة .

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة مركزي التي تستمر يوما واحدا، اجراء لقاء شعبي مع عامة أهالي المحافظة في الساعة الخامسة مساء في استاد “بَنجُم مُرداد” بمدينة أراك، ولقاء مع النخب وحضور اجتماع المجلس الإداري للمحافظة، وعقد مؤتمر صحفي.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من وزراء الداخلية، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ووزير الجهاد الزراعي، ووزير التعاون بالوكالة، ورئيس منظمة حماية البيئة، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الطرق والتنمية الحضرية، ووزير الطاقة، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.