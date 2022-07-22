وزير الدفاع الروسي يصل إلى اسطنبول للتوقيع على اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل اليوم الجمعة إلى اسطنبول لتوقيع الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن أنطونيو غوتيريش وصل إلى اسطنبول، حيث سيشارك اليوم الجمعة في إبرام اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية، وكذلك الأسمدة من روسيا.

ومن المقرر أن تشارك في توقيع الاتفاق روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بشكل آمن.

وكانت قد جرت في اسطنبول مفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد من الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية نقل الحبوب .

وكشفت مصادر مطلعة على سير المفاوضات في اسطنبول أن الاتفاق الخاص بممر الحبوب، سيسمح بإيصال ما لا يقل عن 25 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة “تاس” نقلا عن المصدر ذاته أنه “في المرحلة الأولى، يُفترض بفضل هذه الاتفاقية سيتم إلغاء الحظر على السفن التي تحمل المواد الغذائية والتي كانت محاصرة في الموانئ الأوكرانية. والبالغ عددها ما يقرب من 80 سفينة. وسيسمح ذلك بتزويد الأسواق العالمية في الأسابيع المقبلة بعد إطلاق هذه الآلية بحوالي 25 مليون طن من الحبوب”.

المصدر: وكالات