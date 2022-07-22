الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون يتنكرون بالزي العسكري الروسي وينهبون المنازل في سلافيانسك

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن جنود أوكرانيون تنكروا بالزي العسكري الروسي وسرقوا منازل السكان المحليين في سلافيانسك.

وقال ميزينتسيف أن نظام كييف نفذ استفزازا آخرا من أجل تشويه سمعة القوات الروسية، حيث قام جنود أوكرانيون بالتنكر بالزي العسكري الروسي وسرقوا منازل واستخدموا العنف الجسدي ضد المدنيين، وقاموا بتصوير “أعمال النهب” التي يُزعم أن القوات الروسية ارتكبتها.

وأضاف “نحذر المجتمع الدولي مقدما من أن سلطات كييف تخطط لنشر هذه الأخبار المزيفة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية في المستقبل القريب”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية