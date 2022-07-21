مكتب غوتيريش: ليست لدينا معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 02:02
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الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل وزير الخارجية السوري: سيطرة الجيش السوري على كامل الحدود امر ضروري
رئيسي: ينبغي أن يخرج الامريكيون من سوريا ومن شرق الفرات ومن كل المنطقة وهذا سيكون الحل الرئيسي لحل أزمات غرب آسيا
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لدينا مبادرات سياسية ودبلوماسية مختلفة لتحقيق الهدف المتمثل بحل مشاكل سوريا
مصدر أمني عراقي: عشرات القتلى والجرحى نتيجة قصف مدفعي تركي استهدف مصيف "برخ السياحي" في محافظة دهوك شمال البلاد
مجلس الوزراء العراقي: توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة بهجوم دهوك
الامم المتحدة: ندين بشدة القصف المدفعي في محافظة دهوك الذي اسفر عن مقتل 8 مدنيين وجرح 23 آخرين
الخارجية العراقية: ندين القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في زاخو بمحافظة دهوك ونؤكد انه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق
الاطار التنسيقي في العراق: القصف التركي عدوان سافر يستهدف الدولة ومواطنيها تحت ذرائع غير مقبولة
الخارجية التركية: ندعو الحكومة العراقية الى عدم اطلاق تصريحات تخدم الارهابيين والى التعاون من اجل الوصول لمرتكبي الهجوم
انترفاكس: القوات الروسية في سوريا تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان القاعدة العسكرية الروسية في حميميم
وزيرة خارجية بلجيكا: 17 دولة صادقت على انضمام السويد وفنلندا الى حلف الناتو
مصادر ألمانية ـ روسية: من المنتظر استئناف ضخ الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم ـ 1 الخميس بعد انتهاء الصيانة الدورية
انترفاكس عن نائب رئيس الوزراء الروسي: موسكو لن تزود الأسواق العالمية بالنفط في حال فرض سقف للأسعار
الخارجية الامريكية: أكدنا استعدادنا لدعم أي جهود لإيجاد حل دبلوماسي للحرب لكن روسيا أغلقت الباب مرارا حيال ذلك
وكالة سبأ: قوى العدوان السعودي ـ الأمريكي ومرتزقتها ترتكب 157 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية
سبأ: تحالف العدوان السعودي ـ الامريكي نفذ غارة جوية على مديرية مقنبة بمحافظة تعز
مكتب غوتيريش: ليست لدينا معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم)
منذ 3 ساعة
20 July، 2022
الامم المتحدة
غوتيريش
لهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية
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