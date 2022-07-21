مكتب غوتيريش: ليست لدينا معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2022 - 02:02

مكتب غوتيريش: ليست لدينا معلومات واضحة عن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية (روسيا اليوم)

منذ 3 ساعة 20 July، 2022
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