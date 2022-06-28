أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28-06-2022

البناء

– قال مصدر نيابيّ إن النواب الـ 13 باتوا ثلاث مجموعات 7 و3 و3 وإنهم يصارعون الوقت لإطالة عمر البقاء بصورة موحّدة أملا بالتحوّل الى جبهة نيابية تضم الكتل الثلاث وفقاً لمبادئ عامة بعدما تبلّغ بعضهم الذي يلقى دعماً مالياً ومعنوياً من الخارج بأن الدعم سيتأثر سلباً في حال تفرّقهم.

– قال مصدر دبلوماسي إن احتمال التوصل لتفاهم حول الملف النووي الإيراني قد يسبق زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة لتصبح إحدى وظائف الزيارة احتواء الاعتراضات من الحلفاء وطمأنتهم إلى أن رفع مستوى الدعم والحماية الأميركية لهم سيكون تعويضاً عن الخسائر التي يعتقدون أنها ستصيبهم.

النهار

– شهدت مدينة جنوبية حدودية استقالات بالجملة في صفوف قوة فاعلة ربطا بتداعيات انتخاب احد النواب الجدد.

– تشهد علاقة تيار سياسي بارز ومقرب من العهد وحزب وسطي توتراً من خلال تصفية حسابات في بعض الوزارات وفشّة خلق بموظفين من الطرفين.

– لوحظ غياب احد النواب عن المشاركة في الاستشارات الرئاسية والنيابية ضمن التكتل الذي اعتبر في عداده.

اللواء

– تساءل دبلوماسي في بلد أوروبي محايد كيف يمكن أن يتحقق الحياد اللبناني في ظروف إقليمية ودولية بالغة التشابك والتعقيد في الشرق الأوسط!

– أحدثت خطوة احتجاز الرواتب للعاملين في القطاع العام، انقساماً نقابياً، وخوفاً من ألاعيب تشبه إقفال المصارف لأسابيع بعد تظاهرات 17ت1 2019؟!

– فاجأ نواب جدد، يطلقون على أنفسهم «تغييريين» الجهات الداعمة وقت الانتخاب، لجهة عدم الفعالية، والعجز عن أي تأثير!

الجمهورية

– تؤكد أوساط جهة سياسية فاعلة أنها ستوصل استحقاقا حساسا إلى خواتيمه خلافا لما يعتقد البعض.

– تدور اتصالات مكثفة بين هيئات وشخصيات اغترابية لتنسيق المساعدات المرسلة من الخارج إلى المقيمين وترشيدها لتكون ذات جدوى.

– أحد مطارنة الإغتراب قال إن اللوم في ما آلت اليه أحوال الموارنة يقع عليهم وعلى قادتهم قبل سواهم والأجدى لو يتعظوا من تجارب سواهم.

المصدر: صحف