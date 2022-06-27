أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 27-06-2022

البناء

– قالت مصادر أوروبية إن نقل السلطة في الكيان إلى حكومة برئاسة يائير ليبيد ينسجم مع الحاجة لتخفيض التوتر وتمرير عدد من التسويات الإقليمية في طليعتها توقيع العودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

– استغرب مصدر حكوميّ التداول باسم وزير الخارجية بين الأسماء المطروحة للتغيير في التشكيلة الحكومية الجديدة، وقال إن الهدف يتصل بالمضاربات الرئاسية وليس بالحسابات الحكومية وقال إن تخفيض عدد الوزراء من 24 الى 18 يتكفل بحل مشكلة التمثيل الدرزي ضمناً.

النهار

– عُلم أن حديثاً يدور حول إمكان توزير مرشح شيعي تغييري في جبيل عبر تقاطع اتصالات من أكثر من جهة رئاسية وسياسية

– سُجل وجود سياح أجانب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة وبأعداد لابأس بها، وآخرهم من حاملي الجنسية الألمانية

– عُلم أن بعض المرجعيات السياسية بدأت تتلقى اتصالات لطلب مواعيد تهدف إلى إمكانية التوزير وجسّ النبض في هذا الإطار

– بدأ قدامى حزب عقائدي قديم بعقد اجتماعات في قرى وبلدات في أكثر من منطقة لبنانية ربطاً بترهّل الحزب وغيابه عن شؤون الساحة اللبنانية

اللواء

– لم تعد العلاقة بين مرجعين كبيرين على ما كانت عليه قبل إستقالة الحكومة بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين من تركيبة الحكومة العتيدة: سياسية أم تكنوقراط!

– هدد رئيس تيار حزبي أحد أبرز نوابه بالطرد من الكتلة إذا لم يلتزم بقرار عدم تسمية نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية الإلزامية!

– تساءلت شخصية طرابلسية عن أسباب عدم تسمية القوات اللبنانية للرئيس ميقاتي في إستشارات القصر الجمهوري رغم التعاون بينهما في الإنتخابات النيابية لمصلحة الفريق الأول!

الجمهورية

– أرسل أحد المسؤولين إلى «صديقه السياسي» عبر صديق مشترك لوماً شديداً على موقف اتخذه أخيراً، وفيه: «أخطأت القراءة هذه المرة ورطمت رأسك بالحائط».

– وصف نواب أداء زملائهم التغييريين في جلسات اللجان النيابية وقالوا: حضروا وأخذوا مقاعدهم وانتظرنا أن نسمع مداخلاتهم واقتراحاتهم لكنهم أمضوا الوقت مستمعين.

– يراهن مسؤول كبير على خلط بعض الأسماء الحكومية ولا سيما في وزارة حسّاسة حتى لا يبقى القديم على قدمه.

المصدر: صحف