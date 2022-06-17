أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-06-2022

النهار

• لوحظ صمت مطبق لبعض “رموز الممانعة” الذين سقطوا في الانتخابات النيابية، بحيث أنهم لم يتقبلوا تطييب خواطرهم من قِبل حزب ممانع بارز.

• قدّم وزير حالي سيرته الذاتية لمنصب مدير عام لشركة نقل بحرية فرنسية في لبنان بعدما حصلت على عقد بالتراضي مع وزارته لإدارة مرفق عام لبناني.

• عُلم أن نائباً بارزاً زار عاصمة خليجية في الآونة الأخيرة بعيداً من الأضواء والاعلام في إطار التواصل والعلاقة الطيبة بين مرجعيته السياسية وهذه العاصمة.

اللواء

• يراقب خبراء بالديبلوماسية الأميركية نتائج جولة بايدن الشرق أوسطية على مناطق الصراع في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين.

• تلقى مسؤول أكاديمي تطمينات لا تبدو قاطعة بأن مساعدات بالـ”fresh Dollar” قيد البحث إليه لدعم الكادرين التعليمي والإداري.

• تمضي عمليات التلاعب بسعر الصرف، بأوقات محددة بين الافتتاح والعصر، على نحو الكتروني بالغ السرعة.

الجمهورية

• عبّر أكثر من وزير حالي عن عدم رغبته في العودة إلى الحكومة العتيدة طالما أن شيئًا لم يتغير عن مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية.

• بلغ التوتر في العلاقة بين شخصيتين سياسيتين مرحلة اللاعودة في أي تفاهم أو تعاون أو تسوية.

• قال نائب إنّ فريقاً أساسيًا لا يمكنه تخطي نتائج الانتخابات لا في التكليف ولا في التأليف.

المصدر: صحف