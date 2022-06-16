هيئة ممثلي الأسرى والمحررين نددت بحضور مخزومي مؤتمر طنجة

اعتبرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اننا “كنا نستغرب تصبب فؤاد المخزومي سمّاً وحقدا كل ما ذكر المقاومة، قبل أن تبان الحقيقة ويظهر بكل وقاحة وجهراً هويته التطبيعية مع العدو الصهيوني في طنجة”، واضافت: “لقد بانت الحقائق، وحق الحق وبات القضاء اليوم مجدداً أمام امتحان السيادة والحقيقة”، وطالبت “رئيس مجلس النواب نبيه بري بإحالة النائب فؤاد مخزومي للمجلس التأديبي وطرح سحب الحصانة عنه لتحويله للقضاء بتهمة التطبيع مع العدو الصهيوني” وطالبت “القضاء بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للنائب المطبع فؤاد المخزومي كونه نائب ينتهك قانون التطبيع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: بريد الموقع