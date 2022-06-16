استمرار اضراب موظفي القطاع العام في طرابلس ودعوة للمشاركة في الاعتصام غدا امام السرايا

تشهد مدينة طرابلس إقفالا تاما للمؤسسات والادارات العامة مع استمرار اضراب موظفي القطاع العام منذ يوم الاثنين في 13 الحالي، تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة .

واشار الموظفون في بيان، الى ان “ما تشهده البلاد من أزمات اقتصاديّة واجتماعيّة جسام، هو بسبب استمرار سلطة تقاسم النفوذ والمحاصصة، بسياسات الهدر وحماية الفساد وسياسة التجويع المدمّرة لقدرات الشعب اللبناني، واستهدافها للطبقات الفقيرة منه وخصوصا موظفي القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين، بمخطَّطاتها الكيديَّة”

واشار البيان الى دعوة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الى الاعتصام عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة امام سرايا طرابلس.

كما صدر بيان عن حراك رتباء وأفراد متقاعدون- قوى الأمن الداخلي دعا الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام غدا امام سرايا طرابلس “احتجاجا” على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واستهداف السلطة للفئات الفقيرة لا سيما موظفي القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين بصورة خاصة”، مشددا على المشاركة في الاعتصام “نظرا لوحدة المطالب والحقوق والمعاناة، ومؤازرة” لكل الفئات المهمشة والمظلومة من أبناء الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام