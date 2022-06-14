القاضية نصار توقف موظفين عن العمل على خلفية ادعاء النيابة المالية عليهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2022 - 21:30

القاضية نصار توقف موظفين عن العمل على خلفية ادعاء النيابة المالية عليهم

منذ 12 mins 14 June، 2022
القضاء اللبناني
لبنان

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف وجاهية في حق أمين السجل العقاري في الكورة مارون.م.
كما أصدرت قرارا بوقف موظفين عن العمل، بعد إدعاء النيابة العامة المالية عليهم على خلفية قبول رشوة واستغلال نفوذ وإثراء غير مشروع.

وكانت القاضية نصار وجهت كتابا، بواسطة وزارة العدل، الى وزير المالية، ورد على متنه الآتي: “بتاريخ 14/6/2022، وفي سياق الدعوى رقم 629/8326/2022، تقرر منع المدعى عليهم المذكورين أدناه من ممارسة وظيفتهم العامة التي يزاولونها، سواء بالأصالة أو بالتكليف أو بالتعاقد أو بالفاتورة أو بالمياومة الى حين إنهاء التحقيق، وذلك بعد الإدعاء عليهم من قبل النيابة العامة المالية والإستئنافية بجرائم قبول رشوة واستغلال نفوذ وتبييض أموال وإثراء غير مشروع مع علمهم بالأمر.

أما المدعى عليهم فهم: مارون.م، بلال.ب، أكرم.م، أنطوان.ط، جورج.م ووسام.و.د.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

موقع المنار

النيابة المالية إستأنفت قرار العنيسي بتخلية سبيل حيصو

افادت الوكالة الوطنية للاعلام أن النيابة العامة المالية إستأنفت اليوم قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، حول تخلية سبيل توفيق حيصو الموقوف في ملف “غوغل كاش”، وبالتالي يبقى حيصو موقوفا الى حين البت بقرار الاستئناف لجهة الموافقة على تخلية السبيل أو عدمها.