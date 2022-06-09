رئيس وزراء العدو الإسرائيلي يبدأ زيارة إلى الإمارات

وصل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، يلتقي خلالها بينيت رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.

وأدلى بينيت قبل توجهه إلى الإمارات بتصريح قال فيه “سألتقي رئيس الإمارات لنضيف طبقة للعلاقة التي تنسج بين بلدينا لتحقيق الأمن لشعبينا”، حسب زعمه.

وقال مكتب رئاسة حكومة العدو “بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، توجه رئيس مجلس الوزراء نفتالي بينيت صباح اليوم في زيارة دولة”.

كما ذكر أنهما سيلتقيان للمرة الثالثة “خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر آذار/مارس في مصر”، وانهما سيبحثان في وقت لاحق اليوم “سلسلة من القضايا الإقليمية”.

وكان بينيت قد قال في تصريحاته قبيل مغادرته الأراضي الفلسطينية المحتلة “سأغادر الآن متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسأعرب للعائلة المالكة عن تعازي وتعازي الشعب الإسرائيلي في وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد الذي ساعد في تمهيد الطريق للشراكة بين إسرائيل والإمارات؛ وهي نفس الشراكة التي سوف نعززها اليوم”، حسب قوله.

المصدر: روسيا اليوم