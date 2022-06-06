اليمن: استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة المكلا لليوم الثاني

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة المكلا بحضرموت، على خلفيه انهيار الخدمات الاساسية وغيابها في المحافظة الغنية بالنفط بسبب ممارسات قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي ومرتزقتها.

وتظاهر المحتجون إلى الشوارع الرئيسية وأغلقوها بالحجارة، فيما قاموا بإغلاق ميناء المكلا وشركة النفطة، مؤكدين أنهم لن يفتحوها حتى تلبية مطالبهم الأساسية المشروعة.

وردد المحتجون هتافات وشعارات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، مشيرين إلى أن التيار الكهربائي وصل مدة انقطاعه إلى 15 ساعة في اليوم، وتوقف ضخ المياه على عدة مناطق في المدينة.

المصدر: موقع انصار الله