اليمن: استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة المكلا لليوم الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2022 - 22:56

اليمن: استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة المكلا لليوم الثاني

منذ 49 mins 6 June، 2022
احتجاجات
اليمن - عربي وإقليمي

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة المكلا بحضرموت، على خلفيه انهيار الخدمات الاساسية وغيابها في المحافظة الغنية بالنفط بسبب ممارسات قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي ومرتزقتها.

وتظاهر المحتجون إلى الشوارع الرئيسية وأغلقوها بالحجارة، فيما قاموا بإغلاق ميناء المكلا وشركة النفطة، مؤكدين أنهم لن يفتحوها حتى تلبية مطالبهم الأساسية المشروعة.

وردد المحتجون هتافات وشعارات تطالب بتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، مشيرين إلى أن التيار الكهربائي وصل مدة انقطاعه إلى 15 ساعة في اليوم، وتوقف ضخ المياه على عدة مناطق في المدينة.

المصدر: موقع انصار الله

التعليقات

ذات صلة