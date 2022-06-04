سوريا: بدء تسوية أوضاع المطلوبين في جيرود بريف دمشق

بدأت اليوم السبت التسوية الشاملة لأوضاع المطلوبين بمنطقة جيرود بريف دمشق، فيما يتوافد عشرات المطلوبين على مراكز التسوية بمدينتي دير الزور وحلب لتسوية أوضاعهم وكف البحث عنهم.

وحسب “سانا”، افتتحت الجهات المختصة اليوم مركزا في مدينة جيرود بريف دمشق لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين بالتسوية للانضمام إليها وسط ارتياح كبير بين الأهالي الذين يتعاونون مع الجهات المختصة ووجهاء العشائر لتكريس الأمان والاستقرار في مناطقهم المحررة من الإرهاب.

وأعرب أهالي ووجهاء المنطقة عن شكرهم للقائمين على التسويات والتي جاءت بناء على مطالبات الأهالي على اعتبارها شكلت تجربة ناجحة في مناطق مختلفة وهي الآن تشمل منطقة جيرود وأبناءها ممن غرر بهم لتمكينهم من العودة وبدء حياة جديدة وإعادة بناء ما دمرته الحرب العدوانية على بلدهم.

وفي دير الزور، يستمر توافد أعداد من المطلوبين المدنيين والعسكريين المتخلفين والفارين من الخدمتين الالزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم بما يتيح لهم العودة من جديد إلى حياتهم الطبيعية وممارسة دورهم الحقيقي في مجتمعهم وبين رفاقهم العسكريين.

كما استمرت عملية التسوية في صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب، إذ أن الجهات المختصة تواصل منذ نحو أسبوع استقبال الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية الشاملة وسط إقبال جيد من المشمولين بها والراغبين باستثمار هذه الفرصة للعودة إلى أشغالهم وحياتهم الطبيعية.

المصدر: سانا