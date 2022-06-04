قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2022 - 01:20

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 3 June، 2022
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