الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: الصراعات والانقسامات في العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2022 - 18:40

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: الصراعات والانقسامات في العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين

منذ 52 mins 24 May، 2022
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