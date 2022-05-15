توقف عملية الاقتراع في جورة بدران بسبب تواجد بعض اللوائح لمنطقة جبيل (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2022 - 10:10

توقف عملية الاقتراع في جورة بدران بسبب تواجد بعض اللوائح لمنطقة جبيل (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 31 mins 15 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة