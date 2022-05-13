الشيخ ياسين: على اللبنانيين القيام بواجبهم الانتخابي متمسكين بحقهم في المحاسبة

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور “على اللبنانيين مسؤولين ومواطنين ان يكونوا على مستوى المرحلة الصعبة التي يعانيها البلد، فيعمد المسؤولون الى التخلي عن مصالحهم وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، ويبادر المواطنون الى الخيار الصحيح في اختيار الاكفأ والاصدق في هذا الاستحقاق الاستثنائي الذي وصلنا إليه بفعل الفاسدين ومن باعهم صوته ومستقبله ومستقبل اولاده في السنوات الماضية حتى وصلنا الى ما نحن عليه من انهيار”.

وتابع العلامة ياسين “إننا نطالب اللبنانيين ان يجعلوا من يوم الانتخابات يوم تحرير للنفوس من الطائفية والتعصب بعد ان تحرير لبنان من الاحتلالين الصهيوني والتكفيري بفضل الثلاثية الالماسية الجيش والشعب والمقاومة والتي هي الخيار الامثل والطريق الصحيح للاصلاح والامل بالنهوض بعد 15 ايار”.

اضاف “إننا نؤكد على اللبنانيين بكل طوائفهم ومناطقهم ان يبادروا الى القيام بواجبهم الانتخابي متمسكين بحقهم في المحاسبة وعدم العودة الى الماضي حيث لم نرى محاسبة فاسد او ظالم او معتد على المال العام”.

وتابع “ان مهمة الحفاظ على الاستقرار وعدم افتعال المشاكل خلال الانتخابات هي باهمية القيام بالواجب الانتخابي بكل مسؤولية ويجب ان يتكاتف الجميع لسد الطريق على اي طابور خامس يسعى لزعزعة الامن وحرمان لبنان من ميزته الديمقراطية”.

وختم الشيخ ياسين “متمنيا ونحن في اجواء ذكرى النكبة بتقسيم فلسطين ان يسعى اللبنانيون وعبر صناديق الاقتراع لعدم تكرار النكبات التي تحل في المنطقة بفضل المشاريع الصهيوامريكية التي تقوم على التقسيم والقمع والعدوان وخلق والازمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام