كيف توزعت نسب تصويت الموظفين اليوم؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 20:10

كيف توزعت نسب تصويت الموظفين اليوم؟

منذ 42 mins 12 May، 2022
تصويت الموظفين
لبنان

افاد مراسل المنار في صيدا ان  نسبة الاقتراع في مدينة صيدا تجاوزت 77%  بينما اعلن محافظ الجنوب منصور ضو تمديد الانتخاب في قلم قرى صيدا الزهراني بسبب كثافة ووجود عدد من المقترعين داخل قلم وحرم الاقتراع.
كما افاد مراسلنا ان “النسبة  النهائية لدائرة البقاع الغربي وراشيا للمقترعين اليوم بلغت 88.13%، توزعت بين قلم إقتراع جب جنين 87.23% وراشيا 89.73%، وتجدر الإشارة أن عدد الناخبين الإجمالي 514 اقترع منهم 453 ناخب”.

وفي الهرمل بلغ عدد المقترعين في دائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل 1715  من اصل  2071 ناخب اي بنسبة 82.81 بالمئة.

وافاد مراسلنا في شمال لبنان فادي منصور ان”صناديق الاقتراع اقفلت  في دائرة انتخابات طرابلس الضنية والمنية،وتجاوزت نسبة الاقتراع ٩٠%حيث اقترع 614 ناخبا من اصل 771 داخل سراي طرابلس، حيث تميز هذا اليوم بحضور كثيف للموظفين والاساتذة ومندوبي المناطق الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع بكثافة غير متوقعة على الرغم من الدعوة لمقاطعة الانتخابات”.
كما تميز اليوم الانتخابي بالهدوء والتنظيم الاداري والأمني.
وفي دائرة المنية الضنية شهدت سراي المنية في دير عمار بلغت نسبة التصويت ٩٠%حيث اقترع ٨٠٠ موظف من أصل ١٠٠٠ ناخب.
وافاد مراسلونا في المناطق ان النسب بلغت :

– جبيل 89%
– كسروان 93%
– صور 86.9%
– بنت جبيل 71.9%
– مرجعيون 78.6%
– حاصبيا 86.04%
– النبطية 85%
– بعلبك 82%

المصدر: موقع المنار

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