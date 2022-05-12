مراسل المنار عن نسب اقتراع الموظفين ورؤساء الاقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية: صور ٥٨٪ بنت جبيل ٤٧٪ مرجعيون ٤٦٪ حاصبيا ٤١٪ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 15:36
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لبنان: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المخصصة للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية الأحد المقبل
رئيس الجمهورية يطلب خلال الجلسة الحكومية التشدد بضبط الراشي والمرتشي في الانتخابات النيابية ومنع أعمال الشغب وضبط الأمن
الرئيس عون يوقع مرسوم يقضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل
الرئيس عون: نرفض دمج النازحين السوريين في لبنان ونؤكد على موقفنا الثابت بضرورة عودتهم لبلادهم
رئيس الحكومة اللبنانية: أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة جداً نسبياً بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا
الحكومة توافق على تجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية لقاء بدل مالي 200 ألف ليرة على أن يختم عليه ولا يعود صالحاً بعدها
وزير الاقتصاد: تبلغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن
الشيخ أحمد قبلان: حزب الله مقاومة بحجم استعادة لبنان ومؤسساته ودولته وهو حماية لوجود الدولة والشعب وكل الكيان اللبناني
إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة مقابل كفالة 100 مليار ليرة وذلك بعد تجاوز مدة توقيفه الشهرين
مراسم تشييع الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية
سلطات العدو الإسرائيلي تعترف باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة برصاصة من بندقية M16 أطلقتها قوات وحدة "دوفدوفان"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمنح الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريما لها
الرئيس عباس: سنلاحق المجرمين المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية
زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر شمال قطاع غزة
حماس: نثمن إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وندعو البرلمانات العربية والإسلامية للإحتذاء به
الجهاد الإسلامي تثمن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع: تعبير أصيل عن موقف الشعب العراقي ودعمه القضية الفلسطينية
امير قطر تميم بن حمد آل ثاني يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الايراني
الرئيس الإيراني لدى استقباله أمير قطر: اتفقنا على ضرورة حل القضايا الإقليمية بمعزل عن تدخل الدول الأجنبية والغربية
أمير قطر من طهران: بحثنا ملفات إقليمية أبرزها فلسطين واليمن وسوريا والعراق وشددنا على أهمية حل النزاعات المنطقة بالحوار
الرئيس الإيراني وأمير قطر يقدمان التعازي لأسرة الصحافية الشهيدة ابو عاقلة ويدعوان لمحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: بكين لن تدعم مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات على كوريا الشمالية
مجلس الأمن القومي الروسي: نتائج أي صراع نووي بين روسيا وحلف الناتو ستكون كارثية
الدفاع الروسية: لدينا معلومات تؤكد تنفيذ واشنطن برنامجاً عسكرياً بيولوجياً في أوكرانيا بهدف إحداث أوبئة يمكن التحكم بها
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطناً لاتصاله بالاستخبارات الأوكرانية والتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
تفجير انتحاري يستهدف نقطة أمنية قرب مطار مقديشو في الصومال
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إعلان الإضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
الإعلان عن الإضراب العام في مدينة القدس حدادا على روح الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
شهيد برصاص الإحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة
المجموعة اللبنانية للإعلام: نستنكر وندين بشدة اغتيال الاحتلال الزميلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة
المجموعة اللبنانية للإعلام: هذه الجريمة النكراء لن تنال من عزيمة الصحافيين في تشبثهم بالقيم الصحافية والمناقبية المهنية
المجموعة اللبنانية للإعلام: الاستهداف المباشر للصحافة في الأراضي المحتلة يعيد تسليط الضوء على مسؤوليات المنظمات الدولية
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مراسل المنار عن نسب اقتراع الموظفين ورؤساء الاقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية: صور ٥٨٪ بنت جبيل ٤٧٪ مرجعيون ٤٦٪ حاصبيا ٤١٪
منذ 29 mins
12 May، 2022
الانتخابات النيابية
لبنان
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