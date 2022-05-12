أمير قطر يصل إلى إيران

وصل أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد ال ثاني الى طهران ظهر الخميس على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وكان في استقبال أمير قطر، النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر بمطار “مهر آباد” الدولي في طهران، وسيلتقي خلال زيارته الرسمية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وبعض مسؤولي البلاد.

وكان الرئيس الايراني قد زار الدوحة فبراير/شباط الماضي، على رأس وفد رفيع حيث تخللت زيارته توقيع 14 وثيقة تعاون بمجال الطيران والتجارة والملاحة البحرية والاعلام والسياسة الخارجية والطاقة والمقاييس والثقافة والتعليم.

المصدر: فارس