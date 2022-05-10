الشيخ القطان شكر ايران على دعمها للمقاومة والشعب في لبنان وفلسطين

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ احمد القطان على “أهمية الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ناحية دعم المقاومة والشعب اللبناني على اختلاف انتماءاته الطائفية والمذهبية والحزبية”.

وأشاد الشيخ القطان “بهذا الدور الجامع للبنانيين، وتمنى أن تتلقى الحكومة اللبنانية كل ما تعرضه الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مساعدات على لبنان، وأن تستجيب الدولة والحكومة اللبنانية لكل هذه المساعدات التي تعرضها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لبنان من أجل الشعب اللبناني”.

كلام الشيخ القطان جاء الثلاثاء خلال زيارته السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا في مقر السفارة، حيث قدم له التعازي بوفاة والدته.

وحيا الشيخ القطان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لحركات المقاومة في فلسطين المحتلة لمواجهة غطرسة الكيان الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام