العدو الاسرائيلي هدم منزلين في بيت دجن بالضفة المحتلة

هدمت جرافات العدو الاسرائيلي الاثنين، منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، برفقة عدد من الجرافات وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واح منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين عماد ابو حلوان، وعادل ابو حلوان”.

ولفتت المصادر الى ان “عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي”.

المصدر: وكالة وفا