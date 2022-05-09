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May 9 2022 - 09:08

العدو الاسرائيلي هدم منزلين في بيت دجن بالضفة المحتلة

منذ 11 mins 9 May، 2022
هدم اسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

هدمت جرافات العدو الاسرائيلي الاثنين، منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، برفقة عدد من الجرافات وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واح منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين عماد ابو حلوان، وعادل ابو حلوان”.

ولفتت المصادر الى ان “عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي”.

المصدر: وكالة وفا

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