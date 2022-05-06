إصابتان بالرصاص المطاطي في الرأس في المواجهات التي دارت في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 01:00

إصابتان بالرصاص المطاطي في الرأس في المواجهات التي دارت في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله

منذ 37 mins 6 May، 2022
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