مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 30-4-2022

فلسطينيان اختتما مراسم احياء يوم القدس العالمي في مستعمرة آرئيل في الضفة الغربية..

ببضع رصاصات وعزيمة فدائية قتلا حارساً صهيونياً ، واسقطا جدراً امنية في عز الاستنفار الاسرائيلي، وتحت عدسات مراقبته الذكية..

والاصعب على اجهزة الاحتلال أن الفدائيين لا يزالان طليقين، فيما طلقاتهما حبست الصهاينة في سجن جديد من الاسئلة، اول الاجابات كانت مسبقة خلال احياءات يوم القدس عبر كلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من ان معادلة تلازم الامن والاحتلال قد سقطت..

ومعها سقطت كل اوهام الامن عبر التطبيع، فكانت ارض فلسطين كما سماؤها عنوانا للعمليات النصر الحاسم من فدائيي الضفة الى سيف القدس فمسيرات المحور التي ارقت الاحتلال كما كشف قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني..

في الكشوفات اللبنانية لا جديد،فالحصار الاميركي لا زال فارضا للعتمة على اللبنانيين، وينكل بهم عبر سعر الدولار،متسلحا بادواته من كبار المحتكرين والتجار.

وتبقى الانتخابات اقرب الاستحقاقات، وحولها كان اعلان وزير الداخلية بعد ترؤسه اجتماع مجلس الامن المركزي عن اكتمال كل التحضيرات الامنية واللوجستية لاتمام الانتخابات النيابية..

انتخابات على اهميتها تبقى خلف مصالح الناس التي هي اولوية كتلة الوفاء للمقاومة، بحسب رئيسها النائب محمد رعد الذي كشف اليوم عن مشروع قانون تقدمت به الكتلة لحفظ حقوق المودعين زمن الكابيتل كونترول..

اساسه ان تبقى الودائع والاموال كافة في المصارف محمية ومصونة في جميع الظروف والاحوال، ويتعين عدم المس بها في اي خطة انقاذ تضعها الحكومة او برنامج تعاف اقتصادي او اتفاق داخلي او خارجي او اي اجراءات مؤقتة او دائمة قد تلجا ايها الحكومة..

المصدر: قناة المنار