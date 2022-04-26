ايران.. اختبار ناجح لمنظومة مدفعية ذكية محلية الصنع

أعلن قائد قوات الجيش الايراني لمناطق محافظات اصفهان ويزد وجهارمحال وبختياري، العمید سياوش ميهن دوست عن اجراء اختبار ناجح لمنظومة مدفعية ذكية محلية الصنع تماماً.

وقال العميد ميهن دوست في تصريح له الثلاثاء إن “منظومة المدفعية الذكية للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية محلية الصنع تماما ولم يتم اقباسها من الدول الأخرى”، مضيفاً “تم الاخذ بعين الاعتبار في هذه المنظومة المدفعية؛ الدقة والسرعة وتأثير النيران عدة اضعاف وتوفير أمن القوات”.

وقال العميد ميهن دوست إن “تعزيز قدرات وحدات المدفعية وفقاً لأحدث التهديدات وتواجد وحدة المدفعية للتدخل السريع في ساحة القتال، امر ضروري حيث بالامكان الوصول الى هذا الهدف الاستراتيجي بواسطة هذه المنظومة”.

المصدر: فارس