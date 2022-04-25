بن حبتور: كل حركة الشعب اليمني هي باتجاه فلسطين

أكد رئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر “فلسطين القضية المركزية للأمة” رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور أن “كل حركة الشعب اليمني هي باتجاه فلسطين رغم ما نعانيه من الخونة والمرتزقة والمنهزمين”.

وشكر بن حبتور لقائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الذي وجهنا طيلة هذه المدة لإنجاز هذه الفعالية بشكل ينسجم مع دور اليمن لأننا في خندق واحد مع فلسطين، كما شكر “قيادة المجلس السياسي الأعلى الذين وجهوا لمساعدتنا من كل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المؤتمر العلمي والنوعي، وأيضا شكر “كل القائمين على هذا المؤتمر الذين عملوا لتحضيره لمدة 4 أشهر”.

وأشار بن حبتور إلى أن “قضية فلسطين حية في وجدان كل الأحرار في العالم وخصوصا في عالمنا العربي والإسلامي”، وتابع “اليمنيون يدعمون حركة المقاومة التي أثبتت للعالم أجمع أنها حركة شجاعة وأن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والحياة”.

وأوضح بن حبتور أن “الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأتي من الدول العربية بل من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخا وأسلحة ضربت قلب تل أبيب”، واكد أن “القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع تمثله حركة المقاومة من طهران وبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة .

من جهة ثانية، أكد بن حبتور ان “قرار المرتزقة هو بيد السعودية والإمارات لا غير وهذه الدول موظفة لدى المشروع الصهيوني في المنطقة”.

المصدر: موقع انصار الله