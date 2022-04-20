بدء انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الاقصى بعد انتهاء مدة اقتحامات المستوطنين (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 11:40
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المستوطنون الصهاينة يواصلون اقتحام المسجد الاقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي بمناسبة ما يسمى عيد "الفصح العبري"
قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي باتجاه المصلين والمعتكفين المحاصرين في المسجد القبلي بالمسجد الأقصى
ما يسمى بادارة جبل الهيكل: 600 يهودي صعدوا اليوم للمسجد الأقصى وهذه ذروة لا نذكر لها مثيلا لها في المكان المقدس
الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال لا يزال ماضياً في اعتداءاته على الأقصى وهذا لعب بالنار ونحن سنبقى على الرباط وحماية المسجد
الشيخ عكرمة صبري: المستوطنون لم يذبحوا قرابينهم إلى الآن وهذا يرفع من احتمالية أن يحاولوا تنفيذ ذلك غدا في المسجد الأقصى
الفصائل الفلسطينية تعلن رفع حالة الاستنفار في صفوفها وعلى كافة المستويات تحسباً لأي عدوان جديد على المسجد الاقصى المبارك
الفصائل الفلسطينية: نحث الجماهير الفلسطينية على النفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى حماية له من اقتحامات المستوطنين
قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: أنظمة التطبيع أظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي "اسرائيل" بما في ذلك اليمن
السيد الحوثي: أنظمة الامارات والبحرين والسعودية جعلت من السلام عنوانا للعمالة
الخارجية الروسية تطرد عدداً من الموظفين في سفارات هولندا والنمسا وبلجيكا لدى موسكو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
سيرغي لافروف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدف إلى تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والآن بدأت مرحلتها الجديدة
الدفاع الروسية: الدول الغربية تعمل لإطالة العملية العسكرية في اوكرانيا والإمدادات من الأسلحة تظهر بوضوح نواياهم للقتال
البنتاغون: ليس لدينا أي مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا
مصادر البيت الأبيض: واشنطن تستعد لحزمة مساعدات أسلحة أخرى لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين العمليات العسكرية التركية شمال العراق: اعتداءات مرفوضة على سيادة العراق
الخارجية الروسية تطرد عدداً من الموظفين في سفارات هولندا والنمسا وبلجيكا لدى موسكو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
سيرغي لافروف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدف إلى تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والآن بدأت مرحلتها الجديدة
القوات الروسية تعلن فتح ممر إنساني في ماريوبول للقوات الأوكرانية والمسلحين في مصنع آزوفستال المستعدين لإلقاء أسلحتهم
الدفاع الروسية: الدول الغربية تعمل لإطالة العملية العسكرية في اوكرانيا والإمدادات من الأسلحة تظهر بوضوح نواياهم للقتال
رئيس الوزراء الهولندي: هولندا تدرس مع حلفائها امكانية ارسال شحنة اضافية من الاسلحة الثقيلة الى اوكرانيا
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
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صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
رئيس الوزراء الهولندي: هولندا تدرس مع حلفائها امكانية ارسال شحنة اضافية من الاسلحة الثقيلة الى اوكرانيا
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
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أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بدء انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الاقصى بعد انتهاء مدة اقتحامات المستوطنين (فلسطين اليوم)
منذ 39 mins
20 April، 2022
المسجد الاقصى
انسحاب قوات الاحتلال
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