3 جرحى فلسطينيين برصاص العدو الاسرائيلي في طولكرم بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقل أحدهم الأربعاء خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة، لحرم جامعة خضوري في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ان “إصابتين بالرصاص الحي وصلتا إلى مستشفى طولكرم الحكومي، إحداها في الرأس ويجري التعامل معها وتقييم وضعها، وأخرى في الأطراف العلوية”.

من جهته، ذكرت مصادر فلسطينية أن “القوات الإسرائيلية الخاصة اعتقلت الأسير السابق دانيال جابر، بعد إصابته بالرصاص في قدميه، قبل أن تقوم باعتقاله، علما أنه يعمل موظفا في أمن الجامعة”.

المصدر: فلسطين اليوم