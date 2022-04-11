الهيئة الصحية الإسلامية: 2123 خدمة للدفاع المدني في خلال اسبوع

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في “الهيئة الصحية الإسلامية” ببيان، أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 2123 خدمة ومهمة مختلفة من صباح الإثنين 4 الحالي حتى مساء الأحد 10 منه”.

وذكرت بأنها ” نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن 18753 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2925 متوفيا بالفيروس من أصل 10341 في لبنان. كما شملت الحملة 4745 إجراء تعقيم منذ بداية عام 2021، شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة، فضلا عن 48842 مهمة توعوية وإرشادية و 178772 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام