اتحاد بلديات العرقوب: لا يمكن الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة للمولدات مع ارتفاع أسعار المازوت والصيانة

أكد اتحاد بلديات العرقوب في بيان اثر اجتماع عرض فيه لموضوع مولدات الكهرباء، أنه “لا يمكن الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة في ظل ارتفاع اسعار المازوت وتكاليف الصيانة. ففي حين حددت وزارة الطاقة سعر صفيحة المازوت بـ 495000 ليرة، فإن سعرها في المحطات يتخطى 600000 ليرة، واذا لم يتأمن مازوت مدعوم للبلديات كافيا لتأمين الانارة بالحد الادنى، فإن بلديات العرقوب مجتمعة لا تستطيع تأمين الانارة بعد نهاية شهر رمضان ولا تستطيع الالتزام بالتسعيرة الشعبوية التي حددتها وزارة الطاقة. علما أن تأمين الكهرباء للمواطنين من مسؤولية الدولة وما تقوم به البلديات هو نتيجة تقصير الدولة تجاه مواطنيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام