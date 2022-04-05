الجيش اللبناني فجر قذيفة من مخلفات الحرب على طريق شير جزين – حيطورة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2022 - 15:14

الجيش اللبناني فجر قذيفة من مخلفات الحرب على طريق شير جزين – حيطورة

منذ 2 ساعة 5 April، 2022
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