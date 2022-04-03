رئيس الوفد الروسي المفاوض:كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي إن:” كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد قمة بين الرئيسين الروسي والاوكراني”.

ولفت ميدينسكي في بيان الى أن”موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير”. واشار الى ان “الخبراء” الدبلوماسيين والعسكريين لأوكرانيا متأخرون كثيرا في تأكيد نص المسودة وحتى تلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على المستوى السياسي.

واوضح أن”العمل على نص المعاهدة على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود قد تم عن بعد بين الوفود يومي الجمعة والسبت الماضيين وسيستأنف الاثنين”.

على الصعيد الميداني، اعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاة لتكرير النفط صباح اليوم وثلاثة مستودعات للوقود في منطقة اوديسا المطلة على البحر الاسود بأسلحة عالية الدقة.

وفي احاطتها اليومية بالعملية العسكرية المتواصلة في اوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت احدى وخمسين منشأة حربية اوكرانية الليلة الماضية، بينها اربعة مراكز قيادة ومنظومتين للدفاع الجوي كما تمكنت قواتها من اسقاط طائرتين مسيرتين اوكرانيتين وتدمير بطاريتي مدفعية وراجمتي صواريخ واربعة مستودعات للذخيرة واثنين وثلاثين موقعا للمعدات الاوكرانية.

المصدر: مواقع