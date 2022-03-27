مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 27-3-2022

ودعت بلدةُ انصار الجنوبيةُ ضحايا الجريمةِ المروعةِ التي ذهبَ ضحيتَها الامُّ باسمة عباس وبناتُها ريما ، تالا ومنال صفاوي وسطَ حزنٍ شديدٍ وموقفٍ جامع : أنَ الجريمةَ البشعةَ لا تشبهُ عاداتِنا وتقاليدَنا ، والى أن يقولَ القضاءُ كلمتَه في الملابساتِ والدوافع ، فان الدينَ الحنيفَ قال كلمتَه منذُ أن خلقَ الله الانسان : إنَّ مَن تمسكَ بتعاليمِه نجا ، ومن تخلفَ عنها هوى .

الى هواةِ السياسةِ الذين يتباكَوْنَ ليلَ نهارَ على ما وصلت اليه البلادُ من انحدار، ويرفضونَ العرضَ الإيرانيَ في تأمينِ الكهرباءِ والموادِّ الغذائيةِ يقولُ رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين هؤلاء هم المسؤولون المباشرون عن كلِّ ما يصيبُ اللبنانيين.

أما المسؤولون الفعليون عن كلِّ ما يُصيبُ المنطقةَ من ويلاتٍ ودمار ، فيجتمعون في النقب على قاعدةِ أنَ المصيبةَ بتجمع . وزيرُ الخارجيةِ الاميركيُ انطوني بليكن يلتقي نظراءَه من الكيانِ الصهيوني ودولِ التطبيعِ في المنطقةِ للتباحثِ في ملفٍ وحيد: تداعياتُ اعادةِ احياءِ الاتفاقِ النووي معَ ايران.

الرئيسُ السابقُ للشعبةِ السياسيةِ والأمنيةِ في كيانِ العدوِ عاموس جلعاد علقَ بالقول: اِنَ القمةَ دليلٌ آخرُ على تحالفٍ تمَّ تشكيلُه في الشرقِ الأوسط، وإنَ الأعداءَ المشتركين، أوجدوا واقعاً خاصاً جداً للتقاربِ بينَنا وبينَ العرب. أما وزيرُ الخارجيةِ الاميركيُ وخلالَ مؤتمرٍ صحافي مع نظيرِه الصهيوني تحدثَ عن الازمةِ الانسانيةِ في اوكرانيا ، وقال اِنَ أكثرَ من نصفِ أطفالِها شردتهم الحرب.

فماذا عن أطفالِ اليمن ، وماذا عن أطفالِ النقب حيثُ تعقدُ القمة ؟ وماذا عن اجيالٍ من الاطفالِ المشردةِ في فلسطينَ التي يصفُ أهلُها ما يَجري اليوم وغداً بقمةِ العارِ ولقاءِ محورِ الشرِّ الجديدِ في المنطقة. فالكيانُ الصهيونيُ يصنعُ أحلافاً وهميةً واعداءً وهميينَ لحرفِ البوصلةِ عن العدوِ الحقيقيِّ يقولُ الفلسطينيون.

المصدر: قناة المنار