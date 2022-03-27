رائد برو: لنبذ كل ما يدعو الى التفرقة والابتعاد عن خطاب الفتنة والطائفية

شدد مرشح حزب الله للانتخابات النيابية في دائرة جبيل وكسروان رائد برو على “ضرورة نبذ كل ما يدعو الى التفرقة وضرورة الابتعاد عن كل خطاب يحض على الفتنة والطائفية وشد العصب لضرورات سياسية وانتخابية آنية”.

وقال برو الاحد “يجب الترفع عن كل ما قد يصدر من ظلم بحقنا، فنحن ترشحنا لنخدم جبيل وكسروان، كل جبيل وكسروان، ولا غاية لنا الا ان نحصل على ثقة اهلنا لاننا نعتز ونفتخر بهذه الثقة، والانتماء الى مهد التعايش في هذه المنطقة”.

ولفت برو الى “أهمية وسائل التواصل وضرورة تفعيل الحضور الهادف عبر منصات التواصل كافة وفق الضوابط الأخلاقية، التربوية والثقافية، والتي تحترم خصوصيات المكونات الإجتماعية المختلفة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام