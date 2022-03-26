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March 26 2022 - 14:24

الأمن الروسي يعتقل 4 أشخاص متورطين في إعداد هجمات على عناصر أمنية

منذ 22 mins 26 March، 2022
عناصر من الأمن الروسي
أخبار دولية - روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن تفكيك خلية إرهابية في جمهورية بشكورتستان، واحتجاز 4 مواطنين تورطوا في الدعاية للإرهاب والتحضير لشن هجمات على عناصر قوات حفظ القانون.
وقال الأمن الفدرالي في بيان له اليوم السبت أن رجاله وبالتنسيق مع لجنة التحقيق الروسية، احتجزوا في مدينة أوفا عاصمة بشكورتستان، 4 مواطنين روس، متورطين في التحضير لتنفيذ هجمات على عناصر أمنية و”الترويج للفكر الإرهابي عبر الإنترنت”.
وذكر البيان أنه خلال التفتيش تم العثور لديهم على قنبلتين يدويتين من طراز RGD-5، وعبوات حارقة تشبه زجاجات “مولوتوف”، بالإضافة إلى كتب متطرفة وأجهزة راديو وملابس ومعدات تستخدم في الظروف الميدانية.

المصدر: تاس

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