قتيلة و3 جرحى في انقلاب سيارة على أوتوستراد المنية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في المنية، أن إمرأة توفيت واصيب 3 بجروح في حادث سير على أوتوستراد المنية تجاه طرابلس، حيث تفاجأت سائقة السيارة بعبور كلب على الطريق التي تسلكها فحاولت تفادي صدمه مما تسبب بانقلاب سيارتها.
على الفور، عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وجمعية “سبل السلام” والصليب الأحمر على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.
قطع أوتوستراد المنية إحتجاجاً على فقدان مادة المازوت
قطع محتجون أوتوستراد المنية الدولي في الإتجاهين عند نقطة جسر شهرزاد، إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع مادة المازوت من الأسواق مما تسبب بتوقف مولدات الكهرباء الخاصة عن العمل أو تنفيذها برنامج تقنين قاس.