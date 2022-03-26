قتيلة و3 جرحى في انقلاب سيارة على أوتوستراد المنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2022 - 14:22

قتيلة و3 جرحى في انقلاب سيارة على أوتوستراد المنية

منذ 1 ساعة 26 March، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في المنية، أن إمرأة توفيت واصيب 3 بجروح في حادث سير على أوتوستراد المنية تجاه طرابلس، حيث  تفاجأت سائقة السيارة بعبور كلب على الطريق التي تسلكها فحاولت تفادي صدمه مما تسبب بانقلاب سيارتها.
على الفور، عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وجمعية “سبل السلام” والصليب الأحمر على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.

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