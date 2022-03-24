“الحركة الأسيرة” في فلسطين تعلن تعليق الاضراب عن الطعام بعد الموافقة على مطالبها

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة في فلسطين مساء الخميس عن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر الجمعة بعد موافقة إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية على كافة مطالب الحركة الأسيرة.

وقالت الحركة في بيان لها “لقد تمكنا بفضل الله أولًا ثم بوقفة أبنائكم الأسرى الموحدة ووقوف شعبنا من خلفهم من وقف التغول الذي خُطِّطَ له للنيل من مكتسباتنا، بل نجحنا في تحقيق العديد من الاختراقات في مطالب ومنجزات عملنا عليها منذ سنوات لتحقيقها”.

وأضاف البيان “لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعيشها منذ عدة سنوات، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد والتفرد بأيٍّ من فصائلنا داخل الأسر، حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت في ذلك فشلًا ذريعًا، ومن هنا ندعو فصائلنا وقوانا الحية إلى إنهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة عدونا الصهيوني”، وتابع “نكرر شكرنا لشعبنا على وقفته وندعوه ليبقى كما عهدناه دومًا جاهزًا للدفاع عن قضاياه الحية ومقدساته”.

المصدر: فلسطين اليوم