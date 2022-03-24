العدو الاسرائيلي اقتحم محيط مدرسة تقوع شرق بيت لحم بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات العدو الاسرائيلي الخميس محيط مدرسة تقوع الثانوية للبنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “هذا الاقتحام الاسرائيلي جاء بالتزامن مع انتهاء الدوام الدراسي وتوجه الطلبة الى منازلهم، حيث قام الجنود بتوقيف عدد منهم واخضاعهم للتفتيش الجسدي والتدقيق في هوياتهم”.

ولفتت المصادر الى ان “هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من المضايقات المفروضة على طلبة مجمع مدارس تقوع الواقعة بمحاذاة الشارع الملتف حول البلدة بشكل منتظم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة”.

المصدر: فلسطين اليوم