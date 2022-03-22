مقتل 4 مستوطنين وإصابة 2 آخرين بعملية دهس وطعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ

أعلنت وسائل إعلام “إسرائيلية”، عصر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية مزدوجة وقعت في مدينة بئر السبع المحتلة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن”العملية المزودجة في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيليتان واثنين من المستوطنين اثر عملية الدهس التي قام بها المنفذ قبل تنفيذه عملية الطعن والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح متوسطة”.

وأوضحت القناة العبرية أن قوات الاحتلال قامت بتحييد المنفذ، وتجرى تحقيقات لمعرفة هويته.

بدورها، قالت منظمة “زاكا” اليهودية، إن حصيلة عملية الطعن في بئر السبع، حتي اللحظة ” قتيلة 50 عام وقتيلة 65 عام بحالة ميؤوس منها، وقتيل 50 عام وقتيلة 40 عام ، مصابان حالتهما متوسطة – تحييد المنفذ”.

وفي نفس السياق، قالت القناة 12 العبرية: ” إن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات أمنية في أعقاب عملية بئر السبع”.

المصدر: فلسطين اليوم