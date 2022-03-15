العدو الاسرائيلي اعتقل 3 من نشطاء “الجهاد” في جنين بالضفة المحتلة

أقدمت قوات العدو الاسرائيلي على اعتقال عدد من نشطاء حركة “الجهاد الإسلامي” في بلدة يعبد بمحافظة جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت القوات منازل المحررين بصورة همجية وتخريبية وقامت بعمليات التفتيش والعبث بالأثاث والممتلكات”، وتابعت “اعتقلت قوات العدو كلا من يوسف مشارقة (30 عاماً)، الذي أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وأيوب انفيعات (28 عاماً)، وأمضى في سجون الاحتلال عشرين شهراً، وهو شقيق الأسير مناضل انفيعات أحد أبطال عملية “نفق الحرية”، ومجدي عمارنة (29 عاماً)، وكان قد أمضى تسعة أشهر في سجون الاحتلال”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحرر أحمد أبو بكر (27 عاماً)، ولم يكن متواجداً فيه، فقامت بتسليم ذويه طلب استدعاء لمقابلة المخابرات الصهيونية”.

المصدر: فلسطين اليوم