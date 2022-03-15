وزير الخارجية الروسي خلال استقباله نظيره الايراني: روسيا وايران تعملان على اعداد وثائق لشراكة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2022 - 12:50

وزير الخارجية الروسي خلال استقباله نظيره الايراني: روسيا وايران تعملان على اعداد وثائق لشراكة جديدة

منذ 1 ساعة 15 March، 2022
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