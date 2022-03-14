الحرس الثوري يلقي القبض على شبكة تجسس للموساد ووزارة الامن الإيرانية تعتقل 6 إرهابيين

أعلن الأمن التابع للحرس الثوري الاسلامي في ايران عن القاء القبض على أعضاء شبكة تجسسية تابعة للموساد الصهيوني حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع IR6 في منشأة فوردو النووية.

وقالت وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بياناً لها مساء اليوم الإثنين، إن مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون تنفيذ عمل تخريبي في منشأة فوردو النووية تم تفكيكها من قبل المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التلفزيون الإيراني، الذي نشر تقريراً حول الأمر مساء اليوم، فإن الكيان الصهيوني، الذي سعى سابقاً لتنفيذ أعمال تخريبية في منشأة فوردو النووية لكنه فشل، كان وراء المؤامرة.

واضاف التلفزيون الايراني ان أحد الموظفين حصل على نقود وجهاز كمبيوتر محمول للقيام بعملية التخريب في الموقع، وهو أحد أهم المواقع النووية في إيران ، ولكن قبل أن يتمكن من تنفيذ المهمة، تمكنت مخابرات الحرس الثوري الإيراني من التعرف عليه واعتقاله.

وزارة الأمن الايرانية تعتقل عناصر شبكتين إرهابيتين في البلاد

هذا، وأعلنت وزارة الامن الايرانية عن اعتقال شبكة ارهابية من 6 مسلحين دخلوا البلاد لتنفيذ عمليات اغتيال بحق عاملين أجانب في مشاريع انشاء البنى التحتية بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وقامت وزارة الأمن الإيرانية بتحديد واعتقال ستة إرهابيين مسلحين دخلوا البلاد في مهمة اغتيال عدة أجانب يعملون في مشاريع البنية التحتية في سيستان وبلوشستان، وتفكيك شبكة الدعم التابعة لهم.

وأكد جنود الامام المهدي(ع) التابعين لوزارة الأمن الايراني انهم لن يتوانوا عن المتابعة الحثيثة لهذه الخلايا من لأجل ضمان أمن واستقرار البلاد، وحذروا أجهزة المخابرات الأجنبية من أنهم لن يتركوا أي عمل إرهابي دون رد.

المصدر: وكالة مهر